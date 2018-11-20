Литва - Украина: онлайн трансляция матча отбора на Евро-2020

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В субботу, 7-го сентября, сборная Литвы в Вильнюсе примет национальную команду Украины в рамках квалификации на Евро-2020.

Онлайн трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 19:00 по киевскому времени.

Сборная Украины уверенно выступает в текущем отборе на европейский мундиаль, добыв уже три победы и один раз сыграв вничью. Успехи Литвы гораздо скромнее - одна ничья и два поражения. На данный момент Литва занимает последнее место в Группе В, имея в своем активе лишь 1 балл, а Украина является лидером группы.

Сборные Литвы и Украины ранее встречались 8 раз, из которых 5 поединков выиграли “желто-синие“, в двух матчах сильнее оказались литовцы, а одна встреча завершилась вничью.

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния является Украина. Так, в компании Parimatch победу “желто-синих“ оценили в 1.33, в то время как триумф Литвы - в 12.00. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 5.10.

Последние матчи Украины:

10.06.19. Украина - Люксембург - 1:0 (Квалификация на Евро-2020)

07.06.19. Украина - Сербия - 5:0 (Квалификация на Евро-2020)

25.03.19. Люксембург - Украина - 1:2 (Квалификация на Евро-2020)

22.03.19. Португалия - Украина - 0:0 (Квалификация на Евро-2020)

20.11.18 Турция - Украина - 0:0 (Товарищеский матч)

Последние матчи Литвы:

10.06.19. Сербия - Литва - 4:1 (Квалификация на Евро-2020)

07.06.19. Литва - Люксембург - 1:1 (Квалификация на Евро-2020)

25.03.19. Азербайджан - Литва - 0:0 (Товарищеский матч)

22.03.19. Люксембург - Литва - 2:1 (Квалификация на Евро-2020)

20.11.18. Сербия - Литва - 4:1 (Лига наций УЕФА)