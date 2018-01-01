Литва - Украина: УЕФА назначила бригаду арбитров

В Вильнюсе будет работать судейская бригада из Боснии и Герцеговины.

В субботу, 7-го сентября, в Вильнюсе состоится матч отбора на Евро-2020 между национальными командами Литвы и Украины.

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Как сообщает официальный сайт УЕФА, этот поединок будет обслуживать боснийская бригада арбитров. Главным судьей назначен 35-летний Ирфан Пельто, который является арбитром ФИФА.

Ассистентами рефери станут Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо, а четвертым арбитром назначен Драган Петрович.

Напомним, что матч Литва - Украина начнется 7-го сентября в 19:00 по киевскому времени.

Ранее игрок сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал предстоящий поединок против Литвы.