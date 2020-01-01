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Литва - Украина: где смотреть матч квалификации на Евро-2020

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Узнай, где можно посмотреть матч национальной сборной в прямом эфире.
Литва - Украина: где смотреть
Литва - Украина: где смотреть
УАФ

В субботу, 7-го сентября, сборная Украины проведет матч отбора на Евро-2020 против национальной команды Литвы.

Поединок состоится в Вильнюсе (Литва) на стадионе ЛФФ. Стартовый свисток - в 19:00 по киевскому времени.

Посмотреть это противостояние в Украине в прямом эфире можно будет сразу на двух телеканалах - Украина и Футбол-1.

Отметим, что на нашем сайте также будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка Литва - Украина.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на матч квалификации на Евро-2020.

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