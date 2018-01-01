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Новичок Шахтера: Переход в большой европейский клуб - моя мечта

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Бразильский футболист счастлив, что пополнил состав донецкого клуба.
Витао
Витао
ФК Шахтер Донецк

Капитан сборной Бразилии U-20 Витао прокомментировал свой переход в донецкий Шахтер.

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“Для меня это сбывшаяся мечта. Думаю, все футболисты мечтают играть в большом европейском клубе. Очень рад такой возможности! Я довольно тщательно следил за Шахтером. Быть здесь и выступать за этот клуб - что-то невероятное.

Мои сильные качества? Я быстрый, могу за короткое время перехватить мяч, отобрать один в один, хорошо играю головой и способен отдать качественный пас.

Мои цели в Шахтере? Выиграть много титулов. Клуб хорошо известен в мире, и я хочу войти в его историю“, - приводит слова Витао пресс-служба Шахтера.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер подписал полузащитника Евгения Коноплянку.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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Источник: shakhtar.com

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