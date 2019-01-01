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Литва - Украина: прогноз и ставки букмекеров на матч

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Сборная Украины на выезде сыграет с Литвой в рамках отбора на Евро-2020. Букмекеры уже определили фаворита этого поединка.
Литва - Украина: прогноз букмекеров
Литва - Украина: прогноз букмекеров
УАФ

В субботу, 7-го сентября, сборная Украины проведет матч с национальной командой Литвы в рамках отбора на Евро-2020.

Поединок состоится в Вильнюсе (Литва) на стадионе ЛФФ. По мнению букмекеров, явным фаворитом поединка является сборная Украины.

Так, в компании Parimatch победу “желто-синих“ оценили в 1.33, в то время как триумф Литвы - в 12.00. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 5.10.

Эксперты из William Hill также уверены в преимуществе Украины, принимая ставки с коэффициентом 1.30. Победу Литвы специалисты оценили в 12.00, а ничью - в 4.80.

Схожие котировки установили и в конторе bet365: победа Литвы - 12.00, победа Украины - 1.30, ничья - 4.75.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Литва - Украина, которая начнется 7-го сентября в 19:00 по киевскому времени.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Литвы по футболу, Евро-2020, футбол, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогнозы букмекеров
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