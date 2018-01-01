Караваев - о трансфере Коноплянки в Шахтер: Желаю ему только удачи

Полузащитник Динамо прокомментировал недавний трансфер донецкого Шахтера.

Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев прокомментировал трансфер своего соотечественника Евгения Коноплянки из немецкого Шальке в донецкий Шахтер.

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"Та конечно я готов противостоять ему. Мы сколько лет противостоим друг другу - то на тренировках сборной, то в чемпионате, когда он еще в Днепре играл. Всегда было играть против него сложно.

Это усилит конкуренцию в чемпионате и у них в клубе. Желаю ему только удачи", - сказал Караваев в интервью YouTube-каналу БЕЙ-БЕГИ.

Ранее игрок сборной Украины и английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко прокомментировал переход Коноплянки в Шахтер.