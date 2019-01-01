Малиновский - о жеребьевке ЛЧ: Всегда приятно посоревноваться с партнерами по сборной

Украинец также рассказал о своей адаптации в новом клубе.

Сборная Украины по футболу провела открытую тренировку, во время которой полузащитник Руслан Малиновский рассказал о своей адаптации к новому клубу - итальянской Аталанте.

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"Все хорошо, нужно время, не так все просто - поменять все. Язык другой, культура другая, стиль другой, поэтому нужно время. Но я считаю, что за те полтора месяца, которые прошли я намного увереннее чувствую себя и намного лучше", - сказал Малиновский в интервью YouTube-каналу БЕЙ-БЕГИ.

Кроме того, Руслан прокомментировал предстоящие матчи своей команды против донецкого Шахтера в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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"Игроки Шахтера хотели сыграть против меня? Ну замечательно вообще, это всегда интересно. Соревновательный процесс идет, и, конечно, с ребятами, с которыми играешь в сборной, всегда приятно попробовать посоревноваться с ними. Посмотрим, кто будет лучше", - отметил Малиновский.

Ранее Руслан Малиновский прокомментировал предстоящий матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020.