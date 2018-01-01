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Экс-голкипер Динамо жестко высказался о назначении Санжара на пост наставника Карпат

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Святослав Сирота заявил, что у него появились вопросы к Роману Санжару как к человеку.
Роман Санжар
Роман Санжар
ФК Карпаты

Бывший вратарь Динамо Святослав Сирота раскритиковал Романа Санжара, который занял пост главного тренера Карпат и, таким образом, заменил Александра Чижевского.

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"Всегда считал Санжара хорошим тренером и нормальным человеком. По тренеру пока остаюсь при своем мнении, а вот по поводу второго появились вопросы. Уверен, Санжар уже сейчас может готовиться к выходу, даже если результат его работы будет позитивным.

Жизнь уже не один раз доказывала, что все возвращается бумерангом. Не стоит удивляться, когда ему скажут "до свидания" не после поражений, а при позитивном результате, а на его живое место будет назначен другой человек.

Мне интересно, как Роман на продлении лицензии будет сидеть на соседних партах с тренерами, смотреть им в глаза и общаться. Ничего в душе не дрогнуло?

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Александр Чижевский, меня не особо волновали результаты Карпат, но ты уже есть историей украинского футбола и просто замечательной личностью. Ты был и остаешься кумиром многих поколений болельщиков. А некоторые другие люди не были и не будут такими, как ты, никогда. Не могу им желать удачи.

Главное - всегда оставаться человеком", - написал Сирота на своей страничке в Facebook.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу раскритиковал работу Паулу Фонсеки в Шахтере.

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Теги: Роман Санжар, Карпаты, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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