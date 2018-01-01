Покинул ПАОК, не пошел в ЦСКА: Хачериди попал в список самых дорогих свободных агентов

Украинский защитник до сих пор не нашел клуб, в котором продолжит свою карьеру.

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди попал в список самых дорогих свободных агентов по версии авторитетного портала Transfermarkt.

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По оценкам экспертов, трансферная стоимость украинца составляет 1,75 миллиона евро. В представленном списке Евгений оценивается дешевле других футболистов, которые сейчас являются свободными агентами.

Во главе списка расположились Маркель Сусаэта и Хатем Бен Арфа.

Напомним, последним клубом Хачериди был греческий ПАОК, за который он в минувшем сезоне сыграл всего 8 матчей, в которых получил 1 красную карточку. Этим летом украинец покинул клуб.

Ранее сообщалось, что Евгений Хачериди продолжит карьеру в московском ЦСКА, однако позже футболист опроверг эту информацию.