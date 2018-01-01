Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Покинул ПАОК, не пошел в ЦСКА: Хачериди попал в список самых дорогих свободных агентов

Комментариев: 0
Украинский защитник до сих пор не нашел клуб, в котором продолжит свою карьеру.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
paokfc.gr

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди попал в список самых дорогих свободных агентов по версии авторитетного портала Transfermarkt.

Читай также: Хачериди: Мой переход в Шахтер невозможен, я десять лет отдал Динамо

По оценкам экспертов, трансферная стоимость украинца составляет 1,75 миллиона евро. В представленном списке Евгений оценивается дешевле других футболистов, которые сейчас являются свободными агентами.

Во главе списка расположились Маркель Сусаэта и Хатем Бен Арфа.

Напомним, последним клубом Хачериди был греческий ПАОК, за который он в минувшем сезоне сыграл всего 8 матчей, в которых получил 1 красную карточку. Этим летом украинец покинул клуб.

Ранее сообщалось, что Евгений Хачериди продолжит карьеру в московском ЦСКА, однако позже футболист опроверг эту информацию.

Поделись:
Теги: Евгений Хачериди, футбол, свободный агент, Украина
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь