Карпаты назначили нового главного тренера

Львовский клуб неудачно начал новый сезон и в срочном порядке сменил тренерский штаб.

Карпаты объявили о назначении нового главного тренера команды.

Читай также: Динамо провело первую тренировку под руководством нового тренера

Как сообщает пресс-служба львовского клуба, наставником команды стал Роман Санжар. При этом, детали соглашения не уточняются. Старшим тренером команды назначен Алексей Змиевский, а тренером по работе с вратарями - Станислав Тищенко.

Отметим, что команда уже провела первую вечернюю тренировку под руководством Санжара, тем самым начав подготовку к предстоящему матчу против полтавской Ворсклы.

Санжар - воспитанник донецкого Шахтера. В качестве футболиста выступал за донецкий Металлург, дружковский Машиностроитель, криворожский Кривбасс, луганскую Зарю и донецкий Олимпик.

С 2013-го по 2018-й годы работал главным тренером Олимпика. На данный момент это единственный клуб в тренерской карьере Санжара.

Ранее сообщалось, что донецкий Олимпик назначил нового главного тренера команды.