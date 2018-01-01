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Карпаты назначили нового главного тренера

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Львовский клуб неудачно начал новый сезон и в срочном порядке сменил тренерский штаб.
Роман Санжар
Роман Санжар
Getty Images

Карпаты объявили о назначении нового главного тренера команды.

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Как сообщает пресс-служба львовского клуба, наставником команды стал Роман Санжар. При этом, детали соглашения не уточняются. Старшим тренером команды назначен Алексей Змиевский, а тренером по работе с вратарями - Станислав Тищенко.

Отметим, что команда уже провела первую вечернюю тренировку под руководством Санжара, тем самым начав подготовку к предстоящему матчу против полтавской Ворсклы.

Санжар - воспитанник донецкого Шахтера. В качестве футболиста выступал за донецкий Металлург, дружковский Машиностроитель, криворожский Кривбасс, луганскую Зарю и донецкий Олимпик.

С 2013-го по 2018-й годы работал главным тренером Олимпика. На данный момент это единственный клуб в тренерской карьере Санжара.

Ранее сообщалось, что донецкий Олимпик назначил нового главного тренера команды.

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Теги: Роман Санжар, Карпаты, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, тренер
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