Карпаты назначили нового главного тренера
Карпаты объявили о назначении нового главного тренера команды.
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Как сообщает пресс-служба львовского клуба, наставником команды стал Роман Санжар. При этом, детали соглашения не уточняются. Старшим тренером команды назначен Алексей Змиевский, а тренером по работе с вратарями - Станислав Тищенко.
Отметим, что команда уже провела первую вечернюю тренировку под руководством Санжара, тем самым начав подготовку к предстоящему матчу против полтавской Ворсклы.
Санжар - воспитанник донецкого Шахтера. В качестве футболиста выступал за донецкий Металлург, дружковский Машиностроитель, криворожский Кривбасс, луганскую Зарю и донецкий Олимпик.
С 2013-го по 2018-й годы работал главным тренером Олимпика. На данный момент это единственный клуб в тренерской карьере Санжара.
Ранее сообщалось, что донецкий Олимпик назначил нового главного тренера команды.
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