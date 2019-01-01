Стало известно, сколько Шахтер заплатил Шальке за Коноплянку

Украинец подписал трехлетний контракт с донецким клубом.

В понедельник, 2-го сентября, донецкий Шахтер объявил о трансфере полузащитника Шальке Евгения Коноплянки.

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Как стало известно немецкому изданию Bild, "оранжево-черные" заплатили "кобальтовым" порядка 1,5 миллиона евро за 29-летнего украинца. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает хавбека в 6,5 миллионов евро.

Ранее спортивный директор Шальке отметил, что клуб был рад выполнить желание Коноплянки о возвращении на родину.

Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка трогательно попрощался с Шальке.