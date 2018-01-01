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Шахтер проведет товарищеский матч с Колосом

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"Горняки" во время международной паузы рассчитывают подтянуть форму к Лиге чемпионов.
Шахтер проведет спарринг с Колосом
Шахтер проведет спарринг с Колосом
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер во время международной паузы проведет контрольный поединок.

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Как сообщает пресс-служба “горняков“, товарищеский матч состоится в четверг, 5-го сентября, а соперником будет Колос. Поединок будет проведен на базе в Святошине. Его начало запланировано на 11:00 по киевскому времени.

Таким образом, в отсутствии игроков, которые сейчас находятся в расположении национальной сборной, появился шанс проявить себя у тех футболистов, у которых пока нет достаточной игровой практики.

Ранее сообщалось, что Шахтер совершил трансфер Евгения Коноплянки из Шальке.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Колос, футбол, Украина, товарищеский матч, контрольный матч, спарринг
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