Динамо U-19 узнало соперника в Юношеской лиге УЕФА

Киевляне стали чемпионами Украины в своем возрасте и попали в розыгрыш Юношеской лиги УЕФА.

Состоялась жеребьевка первого раунда Юношеской лиги УЕФА, по итогам которого киевское Динамо U-19 узнало своего соперника.

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Как сообщает пресс-служба УЕФА, украинской команде предстоит сыграть с Шкендией из Северной Македонии. Первый матч "бело-синие" проведут дома, а ответный - на выезде.

Победитель пары Динамо - Шкендия во втором раунде встретится с победителем пары Богемианс (Ирландия) - ПАОК (Греция).

Отметим, что матчи первого раунда состоятся 2 и 23 октября, а второго - 6 и 27 ноября.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо узнало соперников по групповому этапу Лиги Европы.