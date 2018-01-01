Динамо U-19 узнало соперника в Юношеской лиге УЕФА
Киевляне стали чемпионами Украины в своем возрасте и попали в розыгрыш Юношеской лиги УЕФА.
Состоялась жеребьевка первого раунда Юношеской лиги УЕФА, по итогам которого киевское Динамо U-19 узнало своего соперника.
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Как сообщает пресс-служба УЕФА, украинской команде предстоит сыграть с Шкендией из Северной Македонии. Первый матч "бело-синие" проведут дома, а ответный - на выезде.
Победитель пары Динамо - Шкендия во втором раунде встретится с победителем пары Богемианс (Ирландия) - ПАОК (Греция).
Отметим, что матчи первого раунда состоятся 2 и 23 октября, а второго - 6 и 27 ноября.
Ранее сообщалось, что киевское Динамо узнало соперников по групповому этапу Лиги Европы.
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