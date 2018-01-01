Защитник Зари: Гол в ворота Динамо - лучший в моей карьере

Немецкий футболист забил эффектный гол ударом через себя в ворота киевлян.

Центральный защитник Зари Жоэль Абу Ханна отметился потрясающим голом в ворота киевского Динамо в матче 6-го тура УПЛ, который принес луганчанам ничью - 2:2.

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"Считаю, что мы провели отличную игру. Однако началось все не очень хорошо. Первый гол, который Динамо нам забило… Это ошибка центральных защитников, как понимаете, в том числе и моя. Я должен был быть рядом с тем игроком, но упустил его.

Потом пропустили и второй мяч, но не опустили рук, остались сосредоточенными и продолжили бороться. Гол до перерыва помог нам психологически. Во втором тайме мы контролировали игру, забили мяч и могли даже выиграть.

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Я не знаю даже, как сказать о забитом голе. Непередаваемые чувства. Решился на непростой удар и, как оказалось, не зря. Я не забиваю очень много голов, поэтому могу сказать, что да, это мой лучший гол в карьере.

У нас были все предпосылки для того, чтобы взять полноценные три очка. Хотя, учитывая то, что мы проигрывали 0:2 и смогли вырвать ничью с такой командой как Динамо… В любом случае, мы рады набранному очку", - цитирует футболиста пресс-служба Зари.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 10 матчей в футболке "черно-белых", отличившись одним голом.

Напомним, Заря и Динамо сыграли в боевую ничью. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.