Ворскла подписала французского полузащитника

Полтавчане подписали нового игрока перед закрытием трансферного окна.

Ворскла объявила о трансфере полузащитника испанского клуба Лорка Депортиво Пап-Альюна Ндиайе.

Французский футболист сенегальского происхождения подписал с полтавским клубом контракт, рассчитанный на два года. 21-летний хавбек будет выступать под 92-м номером. Отметим, что рост Ндиайе составляет 201 см.

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"Очень рад оказаться в Ворскле. Я поражен, насколько здесь все хорошо организовано, отлажен тренировочный процесс. Еще хотел бы поблагодарить ребят, которые тепло меня приняли, во всем помогают. Больше всего общаюсь с франкоязычным Кане, а еще с Мартыненко и капитаном Чеснаковым.

Переезд в Украину - новый жизненный и карьерный этап для меня. Хочу принести максимум пользы команде, и расти вместе с ней", - приводит слова новичка официальный сайт Ворсклы.

Ндиайе является воспитанником Валансьена, ранее также выступал в составе молодежных команд Бари и Болоньи.

Ранее сообщалось, что Ворскла подписала контракт с украинским защитником.