Малиновский: Если мы снизим темп игры, то Литва создаст нам проблемы

Украинец отметил, что ни в коем случае нельзя недооценивать соперника.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился своими ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 против Литвы.

“Сейчас все сборные научились играть в футбол, контролировать мяч и играть комбинационно. С Литвой будет тяжелый матч. Если чуть-чуть снизим темп, как в прошлых матчах, и если будем не добегать, то будут проблемы.



Если будем настраиваться на Литву, как на Сербию и Португалию, то можно рассчитывать на положительный результат. А если готовиться, как на матч, который ничего не значит - возникнут проблемы“, - заявил Малиновский.

Напомним, матч Литва - Украина состоится 7 сентября в Вильнюсе.

Ранее о подготовке к поединку с Литвой рассказал Андрей Лунин.