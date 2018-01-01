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Лунин: Мы настраиваемся на сложную игру против Литвы

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Украинский вратарь назвал сильную сторону соперника.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
Getty Images

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал предстоящий матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020.

“Такие команды, как Литва, сильны коллективными действиями. Легко нам точно не будет.

Плюс мы будем играть на выезде, соперника будут поддерживать много болельщиков. Поэтому мы настраиваемся на сложную игру“, - приводит слова Лунина УАФ.

Напомним, матч Литва - Украина состоится 7 сентября в Вильнюсе.

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Теги: футбол, Андрей Лунин, сборная Украины по футболу, Евро-2020
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