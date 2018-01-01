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Шевченко довызвал в сборную голкипера Александрии

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Юрий Панькив второй раз получил вызов в национальную команду.
Юрий Панькив
Юрий Панькив
УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал вратаря Александрии Юрия Панькива на сбор, посвященный подготовке команды к матчу с Литвой в рамках отбора на Евро-2020. Об этом сообщает УАФ.

Причиной экстренного вызова 34-летнего футболиста стала травма Дениса Бойко, сроки восстановления которого неизвестны.

Отметим, что данный вызов станет для Панькива вторым в его карьере. Несмотря на это, Юрий пока не дебютировал за национальную команду.

Напомним, матч Литва - Украина состоится 7 сентября в Вильнюсе.

Ранее сообщалось, что Шевченко довызвал в сборную Виктора Коваленко.

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Теги: футбол, Евро-2020, Юрий Панькив, Александрия, сборная Украины по футболу, Андрей Шевченко
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