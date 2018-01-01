Ярмоленко: Трансфер Коноплянки? У каждого своя судьба

Украинский полузащитник отметил, что любая команда хотела бы получить такого игрока, как Евгений.

Полузащитник лондонского Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал трансфер Евгения Коноплянки в донецкий Шахтер.

“Мое отношение к трансферу? Вполне нормально. У каждого своя судьба. Каждый сам выбирает где ему играть. Знаю, что Женя хороший футболист. Думаю, что любая команда хотела бы получить такого футболиста“.

Также футболист рассказал о подготовке к матчу с Литвой в рамках отбора к Евро-2020.

“Готов ли я? Конечно, поэтому я и здесь. Хорошее настроение, соскучился за ребятами. Все классно. Понимаем, что ждет серьезная игра.

Пока что еще не разбирали соперника. Я думаю, что самое главное показать хороший футбол в нашем исполнении.

Андрей поведал о трогательном праздновании забитого гола в одном из матчей чемпионата Англии.

“Празднование с медиками Вест Хэма? Я им просто пообещал, когда восстанавливался, что как только вернусь на поле и забью свой первый гол, хочу отпраздновать с ними. Спасибо огромное за то, что сделали для меня, поддерживали. Таким способом пытался отблагодарить их“, - признался игрок после открытой тренировки сборной.

Напомним, матч Литва - Украина состоится 7 сентября в Вильнюсе.