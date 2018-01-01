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Тайсон: Поздравляю с концом моей мечты

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Бразилец эмоционально отреагировал на закрытие летнего трансферного окна.
Тайсон
Тайсон
Getty Images

Капитан Шахтера Тайсон, несмотря на интерес итальянских клубов, остался в составе “горняков“.

Бразилец мог перебраться в чемпионат Италии, но Милан и Рома отказались покупать игрока за 30 миллионов евро.

После закрытия трансферного окна в Италии Тайсон на своей странице в Instagram опубликовал неоднозначный пост.

“Поздравляю с концом моей мечты“, - написал футболист. Вероятно, таким образом Тайсон прокомментировал своей несостоявшийся переход.

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поставил ценник на бразильца.

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Теги: футбол, Тайсон, Шахтер
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