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Коноплянка: Шахтер захотел меня больше, чем остальные клубы, и я ответил взаимностью

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Украинец признался, что ни с кем не советовался по поводу трансфера.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФК Шахтер Донецк

Новичок Шахтера Евгений Коноплянка прокомментировал свой переход в донецкий клуб.

“Настроение радостное, но в то же время я уставший, потому что спал всего лишь три часа. Хочется побыстрее набраться сил. Но я очень счастлив. Готов добиваться успехов с новой командой.

Следил за Шахтером и Лигу чемпионов на сто процентов не пропускал. Плюс за дерби Шахтер - Динамо тоже всегда интересно наблюдать. Я знаю всех игроков - для меня здесь никаких сюрпризов.

Шахтер захотел меня больше, чем остальные клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба. Мы можем разговаривать много, а осталось это показывать на футбольном поле. Впереди очень важные матчи, Лига чемпионов, и выход из группы нам по зубам. Нужно ставить цели.

Советовался ли я с кем-то перед переходом? А что советоваться? Сколько я играл в Днепре, девять лет? Я знаю Шахтер, так что и советоваться ни с кем не нужно. Здесь много моих друзей, общался с ними и раньше. Знаю, куда перешел, и знаю свои цели. Теперь главное - их достичь“, - цитирует Евгения пресс-служба “горняков“.

Ранее о трансфере Коноплянки высказался генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.

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Теги: футбол, Евгений Коноплянка, Шахтер
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