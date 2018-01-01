Зинченко: Игру сборной Литвы еще не разбирали

Украинец признался, что игроки сборной соскучились друг по другу.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал предстоящую игру отбора Евро-2020 против команды Литвы.

“В команде хорошее настроение, как обычно. У нас сплоченный коллектив, все соскучились друг за другом.

Соперника еще не разбирали, поэтому не могу сказать по поводу команды Литвы. Они играют дома, хотят порадовать своих болельщиков, но у нас свои задачи.

Имеет ли значение искусственное поле? В какой-то степени да, но мы все профессионалы, должны адаптироваться. Проведем несколько тренировок на таком поле, подготовимся“, - заявил Зинченко.

Напомним, матч Литва - Украина состоится 7 сентября в Вильнюсе. В столицу Литвы национальная команда отправится за два дня до матча - 5 сентября.