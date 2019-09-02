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Палкин: С приходом такого квалифицированного игрока, как Коноплянка, Шахтер станет сильнее

Комментариев: 1
Генеральный директор "горняков" считает украинца игроком высокого уровня.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал переход Евгения Коноплянки в донецкую команду.

“Сегодня клуб подписал контракт с экс-полузащитником Днепра, Севильи и Шальке Евгением Коноплянкой.

Это футболист высокого уровня, игрок сборной Украины, который хорошо известен болельщикам и не нуждается в дополнительном представлении. Уверен, с приходом столь квалифицированного исполнителя наша команда станет еще сильнее.

Женя, добро пожаловать в Шахтер!“, - написал Палкин на своей странице в Facebook.

Напомним, Коноплянка подписал контракт сроком на три года.

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Теги: футбол, Шахтер, Сергей Палкин, Евгений Коноплянка
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
zadneprohodchik    02.09.2019, 21:37
Оценка:  0
zadneprohodchik
Никто не хотел покупать, он не играл уже 2 сезона даже больше, видимо отдали за так.
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