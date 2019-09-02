Палкин: С приходом такого квалифицированного игрока, как Коноплянка, Шахтер станет сильнее

Генеральный директор "горняков" считает украинца игроком высокого уровня.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал переход Евгения Коноплянки в донецкую команду.

“Сегодня клуб подписал контракт с экс-полузащитником Днепра, Севильи и Шальке Евгением Коноплянкой.

Это футболист высокого уровня, игрок сборной Украины, который хорошо известен болельщикам и не нуждается в дополнительном представлении. Уверен, с приходом столь квалифицированного исполнителя наша команда станет еще сильнее.

Женя, добро пожаловать в Шахтер!“, - написал Палкин на своей странице в Facebook.

Напомним, Коноплянка подписал контракт сроком на три года.