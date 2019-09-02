Палкин: С приходом такого квалифицированного игрока, как Коноплянка, Шахтер станет сильнее
Генеральный директор "горняков" считает украинца игроком высокого уровня.
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал переход Евгения Коноплянки в донецкую команду.
“Сегодня клуб подписал контракт с экс-полузащитником Днепра, Севильи и Шальке Евгением Коноплянкой.
Это футболист высокого уровня, игрок сборной Украины, который хорошо известен болельщикам и не нуждается в дополнительном представлении. Уверен, с приходом столь квалифицированного исполнителя наша команда станет еще сильнее.
Женя, добро пожаловать в Шахтер!“, - написал Палкин на своей странице в Facebook.
Напомним, Коноплянка подписал контракт сроком на три года.
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