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Коноплянка перешел в Шахтер

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Полузащитник подписал контракт сроком на три года.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка стал футболистом Шахтера. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Стороны подписали контракт сроком на три года.

Из-за трансфера футболист не принял участия в открытой тренировке сборной Украины.

Последним клубом Коноплянки был Шальке. Там Евгений провел два сезона, но так и не смог закрепиться в основном составе команды.

В летнее трансферное окно интерес к 29-летнему украинцу приписывали целому ряду клубов, а именно Бешикташу, Фенербахче, Сампдории и Роме.

Напомним, первым клубом Коноплянки был Днепр. С командой он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне-2014/15 дошел до финала Лиги Европы. С 2015 по 2017 год Коноплянка играл за Севилью.

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Теги: футбол, Евгений Коноплянка, Шахтер
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