Коноплянка перешел в Шахтер
Полузащитник подписал контракт сроком на три года.
Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка стал футболистом Шахтера. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.
Стороны подписали контракт сроком на три года.
Из-за трансфера футболист не принял участия в открытой тренировке сборной Украины.
Последним клубом Коноплянки был Шальке. Там Евгений провел два сезона, но так и не смог закрепиться в основном составе команды.
В летнее трансферное окно интерес к 29-летнему украинцу приписывали целому ряду клубов, а именно Бешикташу, Фенербахче, Сампдории и Роме.
Напомним, первым клубом Коноплянки был Днепр. С командой он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне-2014/15 дошел до финала Лиги Европы. С 2015 по 2017 год Коноплянка играл за Севилью.
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