Шевченко: Наша задача - завоевать то место, которое позволит поехать на Евро-2020

Наставник национальной команды отметил важность качества игры его команды.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции перед матчами против Литвы и Нигерии оценил состояние команды.

“Команда собралась. Все находятся в хорошем настроении. Сегодня проведем первую тренировку. Некоторые футболисты сыграли в субботу, некоторые в воскресенье. Сегодня будет легкий день, чтобы привести всех в одно состояние.

Что касается Коноплянки. Надеюсь, трансфер его состоится. Очень важно, чтобы он нашел команду и играл. Скорее всего, его сегодня не будет на тренировке, он решает свои личные вопросы. У меня пока информации никакой нет, но я надеюсь, что все состоится самым лучшим образом для его карьеры".

Женя сам решит, что ему лучше, он уже опытный парень. Мы всегда будем его поддерживать", - добавил тренер.

Наставник национальной команды прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов, по итогам которой Шахтер сыграет против команд, в которых выступают украинские футболисты.

“Я тоже немного посмеялся. Я сказал, что если бы Вест Хэм мог играть в Лиге чемпионов и команды из одной страны могли играть в одной группе, то он бы тоже туда попал.

Для нас будет важно смотреть, как наши игроки и наша команда будут выступать в Лиге чемпионов. Украинские игроки Манчестер Сити и Аталанты играют в одной группе, будем за ними следить. Тем более, Аталанта играет на Сан Сиро, буду приезжать и смотреть.

Шевченко также признался, что не общался с игроками Динамо после вылета из Лиги чемпионов.

“Психологическое состояние игроков Динамо? Я еще не общался с ними на эту тему. Любая проблематика должна оставаться в клубах, когда они вызываются в национальную команду. Уверен, Динамо выйдет из этого тяжелого момента. Все-таки, это клуб, который воспитал меня, я всегда буду за него переживать. Каждый из ребят, приезжая сюда, должен быть сосредоточен“.

Главный тренер назвал главную задачу команды в рамках отбора на чемпионат Европы-2020.

Впереди нас ждут две важные игры. Тем более, команда возвращается после долгого времени в Украину. Будем играть в Днепре против хорошей команды.

Перед началом отборочного цикла была поставлена задача завоевать то место, которое позволит поехать на чемпионат Европы. Работает тренерский состав, работает Федерация. Будем мы лидерами группы или нет - это меня меньше всего интересует. Моя задача - это подготовить команду, чтобы она показывала не только результат, но еще и качественный футбол. И достичь путевку на чемпионат Европы.

Шевченко также оценил кадровую ситуацию в сборной.

Ярмоленко? Мы всегда за ним следили. Он входит в обойму национальной команды. У него была травма, по этим причинам он не выступал. Мы увидели, что он восстановился, и мы его вызвали.

Зинченко? Он универсальный игрок и может играть на разных позициях. У Яремчука же все нормально, он проведет тренировку в легком режиме, ведь он пропустил неделю из-за травмы. В дальнейшем посмотрим на его состояние, и сможет ли он тренироваться.

Что касается молодых игроков, их ждет большое будущее, но если они будут доказывать уровень в своих клубах и в более взрослом чемпионате. Мы за всеми смотрим, в будущем у каждого из них есть шанс, но сейчас они должны закрепиться в своих клубах, чтобы показывать тот уровень игры, который приблизил бы их к национальной команде“, - заявил Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, Напомним, матч отбора Евро-2020 Литва - Украина состоится 7 сентября в Вильнюсе. Также сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Нигерии, который пройдет 10 сентябре в Днепре.

Ранее стал известен состав сборной Украины на матчи против Литвы и Нигерии. Также сообщалось, что Шевченко довызвал в сборную Коваленко.