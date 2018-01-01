Испанский специалист заменит на этом посту Жулио Сезара.

Испанский специалист Висенте Гомес стал главным тренером Олимпика, сообщает пресс-служба донецкой команды.

Отмечается, что стороны подписали контракт сроком на один год. Нынешний исполняющий обязанности главного тренера Игорь Климовский войдет в тренерский штаб Гомеса.

Назначение прокомментировали как президент Олимпика Владислав Гельзин, так и новый наставник команды.

"Мы вели переговоры с Висенте еще перед началом чемпионата и очень хотели пригласить его. Но на тот момент мы не понимали, получит ли наш клуб право играть в Премьер-лиге. А когда проблема с аттестатом решилась, Висенте уже был в Динамо. Мы банально не успели…

Сейчас же "звезды сошлись": мы попрощались с Жулио Сезаром, поскольку команда не давала результат, а Висенте, в то же время, покинул Динамо.

Мы знаем его как отличного специалиста, который хорошо знаком с нашим чемпионатом. Гомес великолепно проявил себя при работе с Сергеем Ребровым в Динамо, когда киевляне успешно выступили в Лиге чемпионов.

Кроме того, мы получили много самых лестных отзывов о Висенте и его работе от наших нынешних сотрудников, которым довелось поработать с ним в киевском клубе", - сказал Гельзин.

"Я здесь, потому что это очень интересная возможность для меня. Я увидел большое желание президента пригласить меня возглавить Олимпик и его огромную любовь к своему клубу, что не могло не подкупить меня.

Я полон энтузиазма помочь клубу преодолеть этот сложный период. Не могу дождаться начала работы и знакомства с футболистами", - заявил Гомес.

Отметим, что с 2014 года Висенте Гомес находился в структуре Динамо, занимая должность менеджера молодежных команд киевлян, а также работал ассистентом главного тренера в первой команде.