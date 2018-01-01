Висенте Гомес стал главным тренером Олимпика
Испанский специалист Висенте Гомес стал главным тренером Олимпика, сообщает пресс-служба донецкой команды.
Отмечается, что стороны подписали контракт сроком на один год. Нынешний исполняющий обязанности главного тренера Игорь Климовский войдет в тренерский штаб Гомеса.
Назначение прокомментировали как президент Олимпика Владислав Гельзин, так и новый наставник команды.
"Мы вели переговоры с Висенте еще перед началом чемпионата и очень хотели пригласить его. Но на тот момент мы не понимали, получит ли наш клуб право играть в Премьер-лиге. А когда проблема с аттестатом решилась, Висенте уже был в Динамо. Мы банально не успели…
Сейчас же "звезды сошлись": мы попрощались с Жулио Сезаром, поскольку команда не давала результат, а Висенте, в то же время, покинул Динамо.
Мы знаем его как отличного специалиста, который хорошо знаком с нашим чемпионатом. Гомес великолепно проявил себя при работе с Сергеем Ребровым в Динамо, когда киевляне успешно выступили в Лиге чемпионов.
Кроме того, мы получили много самых лестных отзывов о Висенте и его работе от наших нынешних сотрудников, которым довелось поработать с ним в киевском клубе", - сказал Гельзин.
"Я здесь, потому что это очень интересная возможность для меня. Я увидел большое желание президента пригласить меня возглавить Олимпик и его огромную любовь к своему клубу, что не могло не подкупить меня.
Я полон энтузиазма помочь клубу преодолеть этот сложный период. Не могу дождаться начала работы и знакомства с футболистами", - заявил Гомес.
Отметим, что с 2014 года Висенте Гомес находился в структуре Динамо, занимая должность менеджера молодежных команд киевлян, а также работал ассистентом главного тренера в первой команде.
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