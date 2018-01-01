Палкин: Уход Тайсона и возможный трансфер Коноплянки не связаны между собой

Функционер назвал трансферную стоимость бразильского футболиста.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал вероятный уход капитана команды Тайсона и возможный трансфер полузащитника Евгения Коноплянки.

“Эти события никак не связаны между собой. Тайсон сильнейший игрок, все знают его возможности. Будь он на несколько лет моложе - он стоил бы все 150 млн евро. Сегодня мы оцениваем его трансфер в 30 млн евро. Если клубы готовы заплатить 30 млн - они могут его выкупить“, - заявил функционер.

Напомним, Рома не сумела договориться с Шахтером по трансферу Тайсона. Претендентом на бразильца является еще один итальянский клуб - Милан.