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Экс-полузащитник Ливерпуля может присоединиться к Шахтеру

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Представители Лазара Марковича предложили его услуги донецкому клубу.
Лазар Маркович
Лазар Маркович
Getty Images

Полузащитник Лазар Маркович может перейти в донецкий Шахтер, сообщает Football.ua.

На данный момент серб находится в статусе свободного агента. Отмечается, что представители игрока сами предложили услуги своего клиента “горнякам“.

В 2014 году Маркович подписал контракт с Ливерпулем, но так и не смог закрепиться в составе основной команды. С сезона-2014/15 серб находился в аренде в Фенербахче, Спортинге, Халл Сити и Андерлехте.

Последним клубом 25-летнего игрока стал лондонский Фулхем, куда он перешел в январе 2019 года.

Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка может стать игроком Шахтера.

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Теги: футбол, Шахтер, Лазар Маркович
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