Михайличенко - лучший игрок 6-го тура УПЛ

Защитник Зари Богдан Михайличенко был признан лучшим футболистом очередного тура чемпионата Украины.

Богдан Михайличенко (справа) в матче против Динамо ФК Заря

Официальный сайт украинской Премьер-лиги объявил победителя в номинации лучший футболист шестого тура.

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Им стал фланговый защитник луганской Зари Богдан Михайличенко. По итогам голосования экспертного совета Михайличенко ощутимо опередил своего одноклубника Жоэля Абу Ханну, а также футболистов Шахтера Марлоса и Жуниора Мораеса.

Отметим, что в экспертный совет вошли Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Геннадий Орбу, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Виктор Грачев, Александр Денисов.

Ранее сообщалось, что наставник Зари Виктор Скрипник стал лучшим тренером 6-го тура УПЛ.