Коноплянка может стать игроком Шахтера

Украинец близок к переходу в донецкий клуб.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка в скором времени может стать игроком донецкого Шахтера.

Читай также: Агент предложил Коноплянку Роме

Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, украинец близок к переходу в стан "горняков". При этом, источник не раскрывает никаких подробностей возможного трансфера.

Предположительно, "горняки" подпишут Коноплянку в том случае, если немецкий клуб отпустит его в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка останется в Шальке и вскоре вернется к тренировкам с командой.