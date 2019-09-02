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Коноплянка может стать игроком Шахтера

Комментариев: 2
Украинец близок к переходу в донецкий клуб.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
instagram.com/konoplyanka.official/

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка в скором времени может стать игроком донецкого Шахтера.

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Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, украинец близок к переходу в стан "горняков". При этом, источник не раскрывает никаких подробностей возможного трансфера.

Предположительно, "горняки" подпишут Коноплянку в том случае, если немецкий клуб отпустит его в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка останется в Шальке и вскоре вернется к тренировкам с командой.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, трансфер, Шахтер, Шахтер Донецк, Украина, футбол
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.09.2019, 11:33
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гость
Этот мудак не умеет играть в команде. В Шахтер его точно не возьмут.
гость  (аноним)  02.09.2019, 11:16
Оценка:  0
гость
Женя с твоими бицепсами только писюн теребить.
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