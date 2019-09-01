Матч Заря - Динамо стал самым посещаемым в шестом туре УПЛ

Худшая посещаемость была зафиксирована на поединке Львов - Мариуполь, который проходил во Львове.

В рамках чемпионата Украины по футболу состоялись матчи 6-го тура, которые всего посетили 25 623 болельщика.

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По информации официального сайта УПЛ, самым посещаемым поединком стал матч Заря - Динамо, который проходил в Запорожье. На стадион пришли 6 352 зрителя. Отметим, что луганский клуб вырвал ничью в этом противостоянии - 2:2.

А вот худшая посещаемость была во Львове на матче Львов - Мариуполь. На этот поединок пришли посмотреть лишь 943 человека.

Матч Количество зрителей Заря - Динамо 6 352 Ворскла - Александрия 6 075 Олимпик - Шахтер 4 500 Десна - Карпаты 4 463 Днепр-1 - Колос 3 290 Львов - Мариуполь 943 В среднем за матч: 4 271 Всего за тур: 25 623 Всего за чемпионат: 191 440

Напомним, в 5-м туре УПЛ самым посещаемым стал матч Динамо - Олимпик.