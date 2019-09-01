Матч Заря - Динамо стал самым посещаемым в шестом туре УПЛ
Худшая посещаемость была зафиксирована на поединке Львов - Мариуполь, который проходил во Львове.
В рамках чемпионата Украины по футболу состоялись матчи 6-го тура, которые всего посетили 25 623 болельщика.
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По информации официального сайта УПЛ, самым посещаемым поединком стал матч Заря - Динамо, который проходил в Запорожье. На стадион пришли 6 352 зрителя. Отметим, что луганский клуб вырвал ничью в этом противостоянии - 2:2.
А вот худшая посещаемость была во Львове на матче Львов - Мариуполь. На этот поединок пришли посмотреть лишь 943 человека.
|Матч
|Количество зрителей
|Заря - Динамо
|6 352
|Ворскла - Александрия
|6 075
|Олимпик - Шахтер
|4 500
|Десна - Карпаты
|4 463
|Днепр-1 - Колос
|3 290
|Львов - Мариуполь
|943
|В среднем за матч:
|4 271
|Всего за тур:
|25 623
|Всего за чемпионат:
|191 440
Напомним, в 5-м туре УПЛ самым посещаемым стал матч Динамо - Олимпик.
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