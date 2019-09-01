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Матч Заря - Динамо стал самым посещаемым в шестом туре УПЛ

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Худшая посещаемость была зафиксирована на поединке Львов - Мариуполь, который проходил во Львове.
Матч Заря - Динамо стал самым посещаемым в 6-м туре УПЛ
Матч Заря - Динамо стал самым посещаемым в 6-м туре УПЛ
ФК Динамо Киев

В рамках чемпионата Украины по футболу состоялись матчи 6-го тура, которые всего посетили 25 623 болельщика.

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По информации официального сайта УПЛ, самым посещаемым поединком стал матч Заря - Динамо, который проходил в Запорожье. На стадион пришли 6 352 зрителя. Отметим, что луганский клуб вырвал ничью в этом противостоянии - 2:2.

А вот худшая посещаемость была во Львове на матче Львов - Мариуполь. На этот поединок пришли посмотреть лишь 943 человека.

МатчКоличество зрителей
Заря - Динамо6 352
Ворскла - Александрия6 075
Олимпик - Шахтер4 500
Десна - Карпаты4 463
Днепр-1 - Колос3 290
Львов - Мариуполь943
В среднем за матч:4 271
Всего за тур:25 623
Всего за чемпионат:191 440

Напомним, в 5-м туре УПЛ самым посещаемым стал матч Динамо - Олимпик.

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Источник: upl.ua

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