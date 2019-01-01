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УПЛ назвала имя лучшего тренера шестого тура

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Наставник луганской Зари заслуженно стал лучшим тренером минувшего тура чемпионата Украины.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
ФК Заря

В Украине были сыграны матчи 6-го тура чемпионата страны по футболу, по итогам которых УПЛ вручила награду лучшему тренеру наставнику Зари Виктору Скрипнику.

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Под руководством специалиста луганский клуб сумел вырвать ничью в поединке против киевского Динамо (2:2). Эксперты поставили Скрипнику оценку 4.6 балла из 5-ти возможных.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Заря - Динамо.

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Теги: Виктор Скрипник, Заря, Заря Луганск, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, Украина, футбол, лучший тренер
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Источник: upl.ua

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