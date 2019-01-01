УПЛ назвала имя лучшего тренера шестого тура

Наставник луганской Зари заслуженно стал лучшим тренером минувшего тура чемпионата Украины.

В Украине были сыграны матчи 6-го тура чемпионата страны по футболу, по итогам которых УПЛ вручила награду лучшему тренеру наставнику Зари Виктору Скрипнику.

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Под руководством специалиста луганский клуб сумел вырвать ничью в поединке против киевского Динамо (2:2). Эксперты поставили Скрипнику оценку 4.6 балла из 5-ти возможных.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Заря - Динамо.