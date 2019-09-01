Динамо не сумело обыграть Зарю в чемпионате Украины

Динамо во втором поединке подряд под руководством Михайличенко сыграло вничью.

Киевское Динамо и луганская Заря сыграли в результативную ничью в матче шестого тура чемпионата Украины.

Казалось, Заря будет уставшей после тяжелого матча с Эспаньолом в Лиге Европы, но подопечные Скрипника весь матч доминировали и заслуживали даже больше, чем ничья с Динамо.

В начале матча Динамо очень неплохо действовало на контратаках – уже на девятой минуте матча Жерсона Родригеса вывели на свидание с Шевченко, но форвард киевлян пробил мимо ворот.

Впрочем, в следующем своем моменте Жерсон Родригес открыл счет ударом головой после классного навеса Карлоса Де Пены.

Заря могла сразу отыграться - Кадар сбросил на Хомчановского под удар, но его выстрел ногами отбил Бойко.

Спустя две минуты случился самый спорный момент первого тайма – Цыганков со штрафного отправил мяч в площадь ворот, Шевченко отбил, но сделал это на линии ворот. Пересел ли мяч линию, ни один повтор не показал.

Пошла открытая игра, в которой игроки Динамо забили еще раз. Защитники Зари упустили Де Пену на углу штрафной, к нему отлетел мяч и легионер киевлян пробил между ног Шевченко.

Заря вновь ответила хорошим моментом - Будковский головой сбросил на Юрченко, который в касание резал мяч в дальний угол, но мяч прошел мимо ворот.

И все же в конце первого тайма Заре удалось сократить отставание в счете благодаря голу Артема Громова, который первым успел на добивание после того, как Бойко отбил удар Михайличенко по центру.

Во второй половине встречи Заря полностью завладело инициативой и создала немалое количество голевых моментов. Динамо же преимущественно играло на отбой, почти всей командой отбиваясь. Киевлянам долгое время удавалось отбиваться, но на 82-й минуте после розыгрыша углового фантастическим ударом через себя в падении отличился Джоель Абу Ханна.

Концовку матча Заря провела гораздо активнее, чем Динамо, и именно команда Виктора Скрипника была ближе к победе в последние минуты игры.

Динамо не смогло выиграть уже во втором матче под руководством Алексея Михайличенко. У киевлян после отчетного тура восемь очков и пятое место. Заря же занимает третье место с 11-ю очками.

Заря — Динамо 2:2

Голы: Громов, 42, Абу Ханна, 82 — Родригес, 17, Де Пена, 36



Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Юрченко (Арвеладзе, 90+1), Хомченовский — Громов (Кабаев, 75), Будковский.



Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Буяльский, Кадири, Гармаш (Сидорчук, 46) — Цыганков, Родригес, Де Пена (Караваев, 73).



Предупреждения: Михайличенко, Юрченко, Абу Ханна — Гармаш, Бурда, Цыганков