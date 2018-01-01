Олимпик - Шахтер 0:4 Видео голов и обзор матча УПЛ
"Горняки" разгромили Олимпик в 6-м туре чемпионата Украины.
В рамках шестого тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер обыграл своих земляков из Олимпика - 4:0.
"Горняки" забили по два гола в каждом из таймов.
Смотрите видеообзор этого поединка.
Олимпик - Шахтер 0:4
Голы: Мораес, 13, Соломон, 45+3, Марлос, 60, Мораес, 80
Олимпик: Халими, Зотько, Цымбалюк, Вантух (Ксенз, 45+2), Тейшейра, Фабиньо (Г.Пасич, 35), Салу, Е.Пасич, Завийский, Политыло, Матар (Чарльз, 76)
Шахтер: Пятов, Кривцов (Бондарь, 68), Исмаили (Сиприано, 80), Матвиенко, Соломон, Болбат, Тете, Марлос, Патрик, Степаненко (Коваленко, 62), Мораес
Предупреждения: Завийский, 28, Зотько, 53 - Марлос, 9, Бондарь, 87
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