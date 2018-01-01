Шахтер разгромил Олимпик в дерби

Подопечные Каштру забили четыре безответных гола команде Климовского.

В матче 6-го тура чемпионата Украины Шахтер без проблем обыграл Олимпик.

Донецкое дерби состоялось на стадионе Динамо имени Лобановского и завершилось со счетом 4:0 в пользу подопечных Каштру.

Дубль оформил Жуниор Мораес. Еще по одному голу на свой счет записали Марлос и Манор Соломон.

Эта победа стала 6-й для Шахтера в шести матчах нового сезона УПЛ. В данный момент "горняки" с 18 очками занимают первое место в турнирной таблице. В свою очередь Олимпик располагается на последней строчке, набрав 1 балл.

Олимпик - Шахтер 0:4

Голы: Мораес, 13, Соломон, 45+3, Марлос, 60, Мораес, 80

Олимпик: Халими, Зотько, Цымбалюк, Вантух (Ксенз, 45+2), Тейшейра, Фабиньо (Г.Пасич, 35), Салу, Е.Пасич, Завийский, Политыло, Матар (Чарльз, 76)

Шахтер: Пятов, Кривцов (Бондарь, 68), Исмаили (Сиприано, 80), Матвиенко, Соломон, Болбат, Тете, Марлос, Патрик, Степаненко (Коваленко, 62), Мораес

Предупреждения: Завийский, 28, Зотько, 53 - Марлос, 9, Бондарь, 87