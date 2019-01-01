На Тайсона появился еще один топ-претендент в Италии

Донецкий Шахтер отверг предложение Милана по трансферу Тайсона.

Агент полузащитника Шахтера Тайсона, Диего Дорнеллес, заявил, что помимо Ромы, предложение по футболисту сделал Милан.

"Милан и Рома получили ответ, что предложения по Тайсону отклонены. Шахтер хочет получить 30 миллионов евро.

Милан сделал первоначальное предложение, которое не было принято, поэтому мы ждем, что они сделают еще одно предложение", — сказал Дорнеллес GloboEsporte.