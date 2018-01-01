Шевченко довызвал в сборную Коваленко

В рамках осеннего тренировочного сбора команда Шевченко проведет два матча.

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко дополнил список вызванных игроков на матчи против Литвы и Нигерии.

Наставник довызвал на тренировочный сбор полузащитника Шахтера Виктора Коваленко.

Так, на поединок квалификации Евро-2020 против Литвы и товарищеский матч против Нигерии вызваны 25 игроков.

Напомним, что Коваленко травмировался в конце июля и пропустил несколько матчей Шахтера. О серьезности травмы рассказал тренер "горняков" Луиш Каштру.