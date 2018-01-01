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Заря - Динамо: онлайн трансляция матча УПЛ

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Заря - Динамо: онлайн трансляция матча УПЛ

Луганская Заря и киевское Динамо в воскресенье, 1 сентября, в Запорожье сойдутся в центральном поединке 6-го тура украинской Премьер-лиги.

Онлайн трансляция матча Заря - Динамо будет доступна в этой новости 1 сентября начиная с 19:30 по киевскому времени.

Заря на этой неделе не сумела пробиться в групповой турнир Лиги Европы, но провела достойную домашнюю встречу с Эспаньолом и на фоне этого способна на еще один хороший матч. Динамо не смогло выиграть первый матч под началом Алексея Михайличенко и теперь в матче с Зарей постарается реабилитироваться за ничью с Олимпиком.

К очному противостоянию команды подходят на соседних местах в турнирной таблице – Заря третья с 10 набранными очками, а Динамо четвертое, имея на 3 очка меньше и игру в запасе.

По мнению букмекеров фаворитом матча является гостевая команда. Ставки на Динамо принимают с коэффициентом 1.57. Победу луганчан оценивают в 4.60, а на ничью можно поставить с коэффициентом 4.10.

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