Заря - Динамо: онлайн трансляция матча УПЛ

Следите за событиями матча Заря - Динамо онлайн с нашим сайтом.

Луганская Заря и киевское Динамо в воскресенье, 1 сентября, в Запорожье сойдутся в центральном поединке 6-го тура украинской Премьер-лиги.

Онлайн трансляция матча Заря - Динамо будет доступна в этой новости 1 сентября начиная с 19:30 по киевскому времени.

Заря на этой неделе не сумела пробиться в групповой турнир Лиги Европы, но провела достойную домашнюю встречу с Эспаньолом и на фоне этого способна на еще один хороший матч. Динамо не смогло выиграть первый матч под началом Алексея Михайличенко и теперь в матче с Зарей постарается реабилитироваться за ничью с Олимпиком.

К очному противостоянию команды подходят на соседних местах в турнирной таблице – Заря третья с 10 набранными очками, а Динамо четвертое, имея на 3 очка меньше и игру в запасе.

По мнению букмекеров фаворитом матча является гостевая команда. Ставки на Динамо принимают с коэффициентом 1.57. Победу луганчан оценивают в 4.60, а на ничью можно поставить с коэффициентом 4.10.