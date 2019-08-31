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Де Пена может перейти в Лацио

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Трансферная стоимость уругвайского футболиста оценивается в 1,5 млн евро.
Де Пена может перейти в Лацио

Уругвайский хавбек киевского Динамо Карлос Де Пена может оказаться в итальянском Лацио.

Tuttomercatoweb.com сообщает, что римская команда хочет приобрести уругвайца до закрытия летнего трансферного окна. Интересно, что одним из аргументов в пользу покупки киевского футболиста является его паспорт, из-за которого он не будет считаться легионером в Серии А.

Transfermarket оценивает 27-летнего игрока в 1,5 миллиона евро. Де Пена перебрался в стан "бело-синих" в апреле 2019 года на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано до конца года.

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  31.08.2019, 14:40
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гость
Хорошо играл в динамо. Но Суркису хорошие игроки не нужны. Дорого.
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