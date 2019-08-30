Агент Тайсона раскрыл причину срыва переговоров Шахтера и Ромы

Шахтер без переговоров готов расстаться с лидером за прописанную в контракте сумму.

Диего Дорнеллес, который представляет интересы бразильского полузащитника Шахтера Тайсона, прокомментировал информацию о ходе переговорного процесса по поводу перехода его клиента в Рому.

"Ситуация застопорилась из-за отказа Шахтера от переговоров. Они хотят, чтобы был активирован пункт о выкупе контракта.

Другой итальянский клуб также пытался договориться о Тайсоне, но безуспешно.

Какова сумма клаусулы, прописанная в контракте игрока? Это 30 миллионов евро", - отметил Дорнеллес в интервью RomaPress.