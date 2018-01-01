Защитник Динамо перейдет в один из стамбульских клубов

Футболист не входит в планы нового тренера Динамо.

Защитник сборной Перу и киевского Динамо Карлос Самбрано может покинуть клуб и перебраться в один из стамбульских клубов. Об этом сообщает Futbolperuano.com.

"Самбрано вошел в список интересов Бешикташа, Фенербахче и Галатасарая.

Однако, футболист хочет поиграть в еврокубках, поэтому выбирает между Бешикташем и Галатасараем", - сообщает источник.

Напомним, минувший сезон Самбрано провел в аренде в швейцарском Базеле. За клуб он сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол.