Тайсон: Да простит Бог этих плохих людей

Бразильский полузащитник разочарован срывом своего перехода в Рому.

Капитан донецкого Шахтера Тайсон остался крайне недоволен тем, что “горняки“ отказались продавать его в Рому.

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Бразилец в своем Instagram высказался по этому поводу. В сториз футболист написал: “May God Forgive These Bad People“, что в переводе с английского “Да простит Бог этих плохих людей“.

По всей видимости, данная подпись имеет прямое отношение к сорванному переходу в чемпионат Италии.