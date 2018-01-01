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Тайсон: Да простит Бог этих плохих людей

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Бразильский полузащитник разочарован срывом своего перехода в Рому.
Переход Тайсона в Рому сорвался
Переход Тайсона в Рому сорвался
ФК Шахтер

Капитан донецкого Шахтера Тайсон остался крайне недоволен тем, что “горняки“ отказались продавать его в Рому. 

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Бразилец в своем Instagram высказался по этому поводу. В сториз футболист написал: “May God Forgive These Bad People“, что в переводе с английского “Да простит Бог этих плохих людей“.

По всей видимости, данная подпись имеет прямое отношение к сорванному переходу в чемпионат Италии.

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Теги: Тайсон, Шахтер, Рома, трансфер
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