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Заря - Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ

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Букмекеры определили фаворитов матча Заря - Динамо.
Заря - Динамо: прогноз букмекеров
Заря - Динамо: прогноз букмекеров
ФК Динамо Киев

В субботу, 31 августа, состоится матч 6-го тура чемпионата Украины между Зарей и Динамо.

Начало поединка - в 19:30 по киевскому времени.

По мнению букмекеров фаворитом матча является гостевая команда. В компании bwin ставки на Динамо принимают с коэффициентом 1.57. Победу луганчан оценивают в 4.60, а на ничью можно поставить с коэффициентом 4.10.

Британский букмекер William Hill также считает киевлян фаворитом в этой встрече, они установили котировку на данный исход 1.57. Успех Зари специалисты оценивают в 4.80, а то, что матч в основное время завершится ничьей - 3.90.

Напомним, что после 5-и туров УПЛ Заря расположилась на 3-й строчке с 10 очками, а Динамо занимает 4-ю строчку с 7 набранными баллами.

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Теги: Динамо, Заря, УПЛ, Украина
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гость  (аноним)  29.08.2019, 22:30
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Заря 3-0 Динамо
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