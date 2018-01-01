Олимпик - Шахтер: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Букмекеры определились с коэффициентами на матч Олимпик - Шахтер.

В субботу, 31 августа, состоится матч чемпионата Украины между Олимпиком и Шахтером. Поединок состоится в Киеве на стадионе имени Лобановского и начнется в 17:00.

Согласно прогнозам букмекеров, фаворитом поединка является Шахтер. Так на победу "горняков" в конторе bwin принимают ставки с коэффициентом 1.13, а на успех Олимпика – 14.00. На ничью коэффициент составляет 6.75.

Их коллеги из William Hill установили похожие коэффициенты: 1.14 на триумф подопечных Луиша Каштру и 12.00 – на победу Олимпика. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 7.00.

Напомним, после пяти туров УПЛ Шахтер располагается на 1-й строчке в турнирной таблице, набрав 15 очков. Олимпик занимает 12-е место с 1 баллом в активе.