Капитан Динамо в ближайшее время покинет клуб - Football.ua
Капитан Динамо Сергей Сидорчук в ближайшее время покинет стан киевлян. Об этом сообщает Football.ua, ссылаясь на собственные источники.
По информации издания, украинец подпишет арендное соглашение с одним из клубов турецкой
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Суперлиги.
Для этого Сидорчук вылетел в Турцию в четверг, 29 августа.
Напомним, что Сидорчук перешел в Динамо в 2013 году из Металлурга. За время игры в столичном клубе Сергей сыграл в 193 матчах, где отметился 13 голами и 14 результативными передачами.
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