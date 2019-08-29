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Капитан Динамо в ближайшее время покинет клуб - Football.ua

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Сергей Сидорчук продолжит карьеру в Турции
Сергей Сидорчук продолжит карьеру в Турции
ФК Динамо Киев

Капитан Динамо Сергей Сидорчук в ближайшее время покинет стан киевлян. Об этом сообщает Football.ua, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, украинец подпишет арендное соглашение с одним из клубов турецкой

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Суперлиги.

Для этого Сидорчук вылетел в Турцию в четверг, 29 августа.

Напомним, что Сидорчук перешел в Динамо в 2013 году из Металлурга. За время игры в столичном клубе Сергей сыграл в 193 матчах, где отметился 13 голами и 14 результативными передачами.

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Теги: Сергей Сидорчук, Динамо Киев, футбол, трансфер
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