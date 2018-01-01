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Рома не сумела договориться с Шахтером по трансферу Тайсона

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"Горняки" отказали итальянскому клубу в частичном обмене на двоих футболистов.
Тайсон / ФК Шахтер Донецк
Тайсон / ФК Шахтер Донецк

Капитан донецкого Шахтера Тайсон может перебраться в Рому, однако "волки" никак не могут договориться с украинским клубом.

Так, недавно сообщалось, что римляне предлагали "оранжево-черным" обменять вратаря Робина Ольсена и полузащитника Максима Гоналона на бразильского хавбека, однако по информации журналиста Николо Шира, дончане получили предложение в размере 8 млн евро Ольсена и юного оборонца Вильяма Бианда.

Украинский клуб не устроило предложение Ромы и руководство отвергло его.

Ранее также сообщалось, что украинский центрбек киевского Динамо Никита Бурда может перейти в римский клуб.

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