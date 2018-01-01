Защитник Динамо может продолжить карьеру в Роме

Итальянский клуб ищет усилиние в обороне.

Защитник Динамо Киев и сборной Украины Никита Бурда попал в сферу интересов Ромы, которую возглавляет экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека.

Как сообщает ilromanista.eu, приоритетным выбором римского клуба является защитник Ливерпуля Деян Ловрен. Но итальянская команда рассматривает и альтернативный вариант с Никитой Бурдой.

В текущем сезоне Бурда сыграл 7 матчей и забил 1 гол.

Отметим, что ранее в прессе появилась информация, что в Роме может оказаться другой украинский футболист - нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук.