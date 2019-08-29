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Луческу: Фонсека в Шахтере использовал мои наработки, он должен доказать свой уровень

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Румынский специалист считает, что играть по его схеме португальца заставил Ринат Ахметов.
Мирча Луческу
Мирча Луческу

Экс-наставник Шахтера Мирча Луческу в интервью итальянской прессе признался, что Паулу Фонсека вынужденно использовал его наработки. Но сейчас у португальца новый вызов, и теперь ему нужно доказать свой уровень и создать свою победную систему. 

“Я не знаю Фонсеку как специалиста. Когда он был в Шахтере, он использовал мои наработки. Теперь он должен доказать свой уровень и построить игру в Роме. Ему нужно построить свою победную систему“.

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Он молод и у него есть все, чтобы добиться успеха. Однако его нельзя оценивать по той работе, которую он проделал в Шахтере, потому что у него была моя команда, которая была дисциплинированной и знала, что делать.

Когда он начинал, он пытался играть по-другому, но затем вмешался президент и сказал ему, что он должен играть так, как мы делали это раньше. И это дало свой результат. Фонсека эксплуатировал мою работу. Теперь в Роме ему придется реализовывать свои собственные идеи“, – рассказал Луческу в интервью Tuttomercatoweb.

Напомним, ранее Луческу раскритиковал работу коллеги, намекнув, что тот не строил команду на будущее.

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Теги: Шахтер, Паулу Фонсека, Мирча Луческу, футбол
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Источник: СПОРТ bigmir)net

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Комментариев (1)
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Peyot    29.08.2019, 10:26
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Peyot
свои наработки ты уже показал в зените днище цыганское. если бы не купленые ахметовым судьи и ффу ты будулай на уровне черноморца играл бы!
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