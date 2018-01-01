Кубок Украины: Результаты жеребьевки третьего предварительного раунда

На стадии третьего предварительного раунда встретятся 20 команд.

Сегодня, 28 августа в Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины.

Участие в нем принимали 12 победителей второго раунда, Агробизнес из Волочиска (который автоматически квалифицировался на следующую стадию турнира, так как в соперники им выпал киевский Арсенал, который снялся с розыгрыша), Черноморец Одесса и еще шесть представителей Премьер-лиги.

Третий предварительный раунд Кубка Украины:

Кремень - Олимпик Донецк

Диназ - Александрия

Агробизнес - Днепр-1

Оболонь-Бровар - Горняк-Спорт

Ингулец - Карпаты

Рух - Мариуполь

Альянс - Балканы

Николаев - Черноморец

Буковина - Львов

Минай - Волынь