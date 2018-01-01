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Кубок Украины: Результаты жеребьевки третьего предварительного раунда

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На стадии третьего предварительного раунда встретятся 20 команд.
Кубок Украины: результаты жеребьевки
Кубок Украины: результаты жеребьевки
УАФ

Сегодня, 28 августа в Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины.

Участие в нем принимали 12 победителей второго раунда, Агробизнес из Волочиска (который автоматически квалифицировался на следующую стадию турнира, так как в соперники им выпал киевский Арсенал, который снялся с розыгрыша), Черноморец Одесса и еще шесть представителей Премьер-лиги.

Третий предварительный раунд Кубка Украины:

Кремень - Олимпик Донецк
Диназ - Александрия
Агробизнес - Днепр-1
Оболонь-Бровар - Горняк-Спорт
Ингулец - Карпаты
Рух - Мариуполь
Альянс - Балканы
Николаев - Черноморец
Буковина - Львов
Минай - Волынь

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Теги: футбол, Кубок Украины, жеребьевка, результаты
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