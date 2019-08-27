Цыганык жестко раскритиковал Мариуполь
Журналисту не нравится игра мариупольского клуба.
Известный украинский журналист Игорь Цыганык в Youtube программе Цыганык Live жестко раскритиковал ФК Мариуполь.
"Мариуполь – команда, созданная для того, чтобы отбирать очки у Динамо. Этот коллектив никогда не будет конкурентоспособным, если руководство не изменит подход.
Я прогнозирую, что Мариуполь в этом сезоне не то что в еврокубки не пробьется, он и в первую шестерку не попадет", - заявил Цыганык.
Полная версия правил