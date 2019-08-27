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Цыганык жестко раскритиковал Мариуполь

Комментариев: 1
Журналисту не нравится игра мариупольского клуба.
Футболисты ФК Мариуполь
Футболисты ФК Мариуполь
ФК Мариуполь

Известный украинский журналист Игорь Цыганык в Youtube программе Цыганык Live жестко раскритиковал ФК Мариуполь.

"Мариуполь – команда, созданная для того, чтобы отбирать очки у Динамо. Этот коллектив никогда не будет конкурентоспособным, если руководство не изменит подход.

Я прогнозирую, что Мариуполь в этом сезоне не то что в еврокубки не пробьется, он и в первую шестерку не попадет", - заявил Цыганык.

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Теги: Игорь Цыганык, Мариуполь
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Духовный_скреп    27.08.2019, 19:59
Оценка:  0
Духовный_скреп
А нынешнее Динамо создано,чтобы всем просер@ть.
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